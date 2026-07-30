Магнитогорца осудили за нападение на работников скорой помощи

Ленинский районный суд Магнитогорска признал виновным 40-летнего местного жителя в хулиганстве — нападении на работников скорой медицинской помощи (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в марте 2026 года пьяный горожанин избил свою сожительницу. Из-за полученных ею травм была вызвана скорая помощь. Когда бригада приехала, местный житель не хотел пускать двух фельдшеров в квартиру, угрожал им в подъезде, а после схватил и выволок на улицу. Действия напавшего попытался остановить 66-летний водитель автомобиля СМП, но горожанин дважды ударил его кулаком в голову.

Фигуранта взяли под стражу в зале суда.

Виталина Ярховска