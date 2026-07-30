Музеям подбирают определение

В России предложили определить, какие организации могут претендовать на статус музея. Начальник юридической службы Государственного Эрмитажа Марина Цыгулева считает, что за основу можно взять французскую систему Musee de France — специальное звание получают учреждения с постоянной коллекцией, профессиональным руководством, образовательной службой и научно-культурной программой. В России музей уже определен законом как некоммерческое учреждение, однако, по мнению представителей Эрмитажа, существующих норм недостаточно, чтобы отделить профессиональные институции от коммерческих проектов, использующих слово «музей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей чайников в селе Веськово

Фото: Василий Резниченко / Коммерсантъ Музей чайников в селе Веськово

Фото: Василий Резниченко / Коммерсантъ

Идея прозвучала на пресс-конференции, посвященной признанию обозначения «Государственный Эрмитаж» общеизвестным товарным знаком. Генеральный директор Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский заявил, что музеями в России называют огромное количество учреждений, в том числе магазины и сувенирные лавки. При этом, по его словам, даже определения музея, предлагаемые профессиональным сообществом, заметно различаются. Одним из наиболее понятных критериев господин Пиотровский назвал наличие музейных фондов.

Такой принцип использует Союз музеев России: для вступления в организацию учреждение должно обладать собственными фондами. «Если нет фондов, то это не музей»,— сформулировал господин Пиотровский.

Федеральный закон о музейном фонде РФ и музеях в РФ определяет музей как некоммерческое учреждение культуры, созданное для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и коллекций, включенных в состав музейного фонда. Однако отдельной процедуры присвоения организации статуса музея или специального права на использование этого слова в названии закон не предусматривает. По словам госпожи Цыгулевой, в результате формального определения не всегда удается разграничить музей как профессиональную гуманитарную институцию и организацию, которая просто включила слово «музей» в свое название.

По словам Марины Цыгулевой, в общественном сознании музей воспринимается как гуманитарная институция высшего порядка, тогда как законодательство определяет его прежде всего как некоммерческую организацию.

В качестве возможного ориентира начальник юридической службы Эрмитажа привела французскую систему Musee de France. Такое звание может получить государственный, муниципальный или частный некоммерческий музей. Он должен обладать постоянной коллекцией, сохранение и представление которой имеют общественное значение, вести ее актуальный инвентарный учет, обеспечивать доступ посетителей, заниматься образованием и научной работой. Учреждением должен руководить квалифицированный специалист — хранитель или атташе по сохранению культурного наследия. У музея также должна быть собственная или совместная с другими организациями образовательная служба и утвержденный научно-культурный проект, определяющий его долгосрочное развитие. Решение о присвоении статуса принимает министр культуры Франции после заключения Высшего совета музеев.

Сейчас звание Musee de France имеют более 1,2 тыс. учреждений. Вместе со статусом они получают преимущественный доступ к государственной поддержке, экспертной помощи, субсидиям на реставрацию и приобретение произведений. На них, в свою очередь, возлагаются дополнительные обязательства по сохранению, учету и доступности коллекций.

Госпожа Цыгулева предположила, что при адаптации этой модели в России заявки учреждений мог бы рассматривать Союз музеев России. Он оценивал бы наличие фондов, квалификацию руководства, научную и образовательную деятельность, после чего давал заключение о соответствии организации музейному статусу.

Другие страны чаще используют не разрешительный статус, а добровольную профессиональную аккредитацию. В Великобритании она оценивает устойчивость организации, управление коллекциями и качество работы с посетителями. Аккредитация нужна музеям для подтверждения профессионального уровня и часто облегчает получение грантов, участие в выставочных обменах и передачу предметов на временное хранение. В США аккредитацию проводит Американский альянс музеев. Аккредитацию необходимо подтверждать раз в десять лет.

Собственное определение музея предлагает Международный совет музеев. В 2022 году организация назвала им постоянную некоммерческую институцию, которая служит обществу, исследует, собирает, сохраняет, интерпретирует и представляет материальное и нематериальное наследие. Среди других принципов также названы открытость, доступность, профессиональная этика и участие общественных сообществ. Михаил Пиотровский на пресс-конференции назвал это определение спорным, подчеркнув, что гуманитарный, управленческий и правовой языки по-разному описывают одну и ту же институцию.

Дискуссия о музейном статусе стала частью Национальной программы развития музеев России до 2030 года, подготовленной Союзом музеев России. Документ предусматривает законодательное закрепление понятий «музей» и «музейная деятельность». Среди возможных внутренних критериев успешности музея господин Пиотровский назвал уровень зарплат сотрудников, долю бесплатных посещений и долю отреставрированных предметов среди нуждающихся в реставрации. Посещаемость и доходы, по его мнению, относятся к другим группам показателей и не должны сами по себе определять качество музейной работы.

Практическим примером защиты музейного статуса участники пресс-конференции назвали признание обозначения «Государственный Эрмитаж» общеизвестным товарным знаком. В июне экспертная комиссия Роспатента поддержала заявление музея, установив датой общеизвестности 19 октября 1964 года — день награждения Эрмитажа орденом Ленина.

Письменное решение ведомства пока оформляется, сообщил партнер и региональный директор юридической компании «Городисский и партнеры» Виктор Станковский. В отличие от обычного товарного знака, который необходимо продлевать каждые десять лет, правовая охрана общеизвестного знака действует бессрочно. Она может распространяться и на неоднородные товары и услуги, если использование сходного обозначения вызывает у потребителей ассоциацию с правообладателем и ущемляет его интересы.

По словам господина Станковского, новый статус поможет Эрмитажу бороться с гостиницами, коммерческими музеями, магазинами и другими организациями, которые пытаются использовать его известность. Марина Цыгулева добавила, что правовая охрана может использоваться и против цифровых проектов, которые применяют сходное обозначение или пытаются имитировать официальный виртуальный Эрмитаж.

Работу над заявлением начали в конце 2024 года. Около полугода сотрудники юридической службы и архива собирали документы, после чего рассмотрение продолжалось с апреля 2025-го по июнь 2026 года. По данным господина Станковского, доказательная база заняла более 2,5 тыс. страниц, а экспертная комиссия провела десять или одиннадцать заседаний. Юристам предстояло доказать известность не слова «Эрмитаж», а полного наименования «Государственный Эрмитаж» и определить дату, с которой его можно считать общеизвестным. Рассматривались в том числе довоенные годы, однако доказательств для установления более ранней даты оказалось недостаточно.

Михаил Пиотровский назвал этот статус примером защиты «музейного суверенитета». По его мнению, проведенная работа может стать началом более широкой дискуссии о том, чем музей отличается от учреждения, которое только использует это слово как привлекательную вывеску.

Полина Пучкова