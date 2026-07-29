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Крашенинников поднялся в рейтинге полезности депутатов Госдумы на второе место

Депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников («Единая Россия») занял второе место в рейтинге полезности депутатов нижней палаты российского парламента по итогам апреля-июля, составленного политологами Алексеем Мартыновым и Павлом Данилиным. Господин Крашенинников опередил вице-спикера Ирину Яровую, однако уступил первенство главе комитета по бюджету и налогам Андрей Макарову (все от «Единой России»). Ранее, по итогам 2025 года, свердловский парламентарий занял третью позицию в рейтинге полезности.

Павел Крашенинников

Павел Крашенинников

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Павел Крашенинников

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

При оценке работы депутатов Алексей Мартынов и Павел Данилин учли их возможности мобилизовать сторонников для голосования за себя на портале «Депутат Клуб», законотворческую активность, количество упоминаний в СМИ и экспертную оценку работы в регионе.

Как следует из документа, помимо Павла Крашенинникова свердловские депутаты Госдумы заняли:

  • 81 место — Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»);
  • 93 место — Антон Шипулин («Единая Россия»);
  • 103 место — Андрей Альшевских («Единая Россия»);
  • 130 место — Александр Демин («Новые люди»);
  • 157 место — Жанна Рябцева («Единая Россия»);
  • 199 место — Сергей Бидонько («Единая Россия»);
  • 216 место — Лев Ковпак («Единая Россия»);
  • 239 место — Сергей Чепиков («Единая Россия»);
  • 327 место — Максим Иванов («Единая Россия»);
  • 330 место — Зелимхан Муцоев («Единая Россия»);
  • 351 место — Николай Езерский (КПРФ);
  • 405 место — Константин Захаров («Единая Россия»).

По сравнению с рейтингом по итогам 2025 года свои позиции улучшили восемь депутатов от Свердловской области, пять — ухудшили.

Василий Алексеев

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