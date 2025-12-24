Крашенинников опустился в рейтинге полезности депутатов Госдумы на третье место

Депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников опустился в рейтинге полезности депутатов нижней палаты российского парламента по итогам 2025 года со второго места на третье, следует из данных, составленных политологами Алексеем Мартыновым и Павлом Данилиным. При оценке работы политиков исследователи учли возможность парламентариев мобилизовать сторонников для голосования за их кандидатуры на портале «Депутат Клуб», законотворческую активность, количество упоминаний в СМИ и экспертную оценку работы в регионе.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Павел Крашенинников

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из документа, свердловские депутаты Госдумы заняли:

6 место — Павел Крашенинников («Единая Россия»; ЕР);

57 место — Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; СРЗП);

69 место — Андрей Альшевских (ЕР);

101 место — Антон Шипулин (ЕР);

148 место — Жанна Рябцева (ЕР);

164 место — Александр Демин («Новые люди»; НЛ);

195 место — Сергей Бидонько (ЕР);

227 место — Сергей Чепиков (ЕР);

234 место — Лев Ковпак (ЕР);

368 место — Зелимхан Муцоев (ЕР);

390 место — Николай Езерский (КПРФ);

395 место — Максим Иванов (ЕР);

411 место — Константин Захаров (ЕР).

Депутаты Госдумы от регионов «тюменской матрешки» заняли следующие позиции:

71 место — Николай Новичков (Ханты-Мансийский автономный округ, СРЗП);

85 место — Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЕР);

89 место — Ольга Ануфриева (Ханты-Мансийский автономный округ, ЕР);

146 место — Анатолий Карпов (Тюменская область, ЕР);

150 место — Ксения Горячева (Тюменская область, НЛ);

204 место — Евгений Марков (Ханты-Мансийский автономный округ, ЛДПР);

205 место — Роза Чемерис (Ханты-Мансийский автономный округ, НЛ);

226 место — Эрнест Валеев (Тюменская область, ЕР);

233 место — Дмитрий Погорелый (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЕР);

235 место — Вадим Шувалов (Ханты-Мансийский автономный округ, ЕР);

255 место — Павел Завальный (Ханты-Мансийский автономный округ, ЕР);

298 место — Николай Брыкин (Тюменская область, ЕР);

334 место — Иван Квитка (Тюменская область, ЕР);

399 место — Виктор Соболев (Тюменская область, КПРФ).

По итогам 2024 года Павел Крашенинников занял шестое место в рейтинге полезности депутатов Госдумы, весной 2025-го — второе. В первой половине текущего года в сотню парламентариев по наибольшему коэффициенту также вошли Андрей Альшевских (46 место), Андрей Кузнецов (71 место), Ольга Ануфриева (91 место) и Дмитрий Кобылкин (96 место).

Василий Алексеев