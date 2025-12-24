Крашенинников опустился в рейтинге полезности депутатов Госдумы на третье место
Депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников опустился в рейтинге полезности депутатов нижней палаты российского парламента по итогам 2025 года со второго места на третье, следует из данных, составленных политологами Алексеем Мартыновым и Павлом Данилиным. При оценке работы политиков исследователи учли возможность парламентариев мобилизовать сторонников для голосования за их кандидатуры на портале «Депутат Клуб», законотворческую активность, количество упоминаний в СМИ и экспертную оценку работы в регионе.
Павел Крашенинников
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Как следует из документа, свердловские депутаты Госдумы заняли:
- 6 место — Павел Крашенинников («Единая Россия»; ЕР);
- 57 место — Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; СРЗП);
- 69 место — Андрей Альшевских (ЕР);
- 101 место — Антон Шипулин (ЕР);
- 148 место — Жанна Рябцева (ЕР);
- 164 место — Александр Демин («Новые люди»; НЛ);
- 195 место — Сергей Бидонько (ЕР);
- 227 место — Сергей Чепиков (ЕР);
- 234 место — Лев Ковпак (ЕР);
- 368 место — Зелимхан Муцоев (ЕР);
- 390 место — Николай Езерский (КПРФ);
- 395 место — Максим Иванов (ЕР);
- 411 место — Константин Захаров (ЕР).
Депутаты Госдумы от регионов «тюменской матрешки» заняли следующие позиции:
- 71 место — Николай Новичков (Ханты-Мансийский автономный округ, СРЗП);
- 85 место — Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЕР);
- 89 место — Ольга Ануфриева (Ханты-Мансийский автономный округ, ЕР);
- 146 место — Анатолий Карпов (Тюменская область, ЕР);
- 150 место — Ксения Горячева (Тюменская область, НЛ);
- 204 место — Евгений Марков (Ханты-Мансийский автономный округ, ЛДПР);
- 205 место — Роза Чемерис (Ханты-Мансийский автономный округ, НЛ);
- 226 место — Эрнест Валеев (Тюменская область, ЕР);
- 233 место — Дмитрий Погорелый (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЕР);
- 235 место — Вадим Шувалов (Ханты-Мансийский автономный округ, ЕР);
- 255 место — Павел Завальный (Ханты-Мансийский автономный округ, ЕР);
- 298 место — Николай Брыкин (Тюменская область, ЕР);
- 334 место — Иван Квитка (Тюменская область, ЕР);
- 399 место — Виктор Соболев (Тюменская область, КПРФ).
По итогам 2024 года Павел Крашенинников занял шестое место в рейтинге полезности депутатов Госдумы, весной 2025-го — второе. В первой половине текущего года в сотню парламентариев по наибольшему коэффициенту также вошли Андрей Альшевских (46 место), Андрей Кузнецов (71 место), Ольга Ануфриева (91 место) и Дмитрий Кобылкин (96 место).