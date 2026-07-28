Рост цен на элитное жилье в Сочи замедлился после пяти лет роста

В Сочи после нескольких лет активного роста цен рынок элитной недвижимости перешел к этапу стабилизации, тогда как в Москве стоимость такого жилья продолжает увеличиваться. К такому выводу пришли аналитики группы «Мантера» и Intermark Real Estate, сравнив динамику двух рынков за последние пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По данным исследования, средняя стоимость 1 кв. м элитной недвижимости в Сочи за пять лет выросла на 40,9% и к весне 2026 года достигла 1,62 млн руб. При этом за последние 12 месяцев существенного изменения цен не произошло — они сохранились на уровне прошлого года.

В Москве за аналогичный период средняя стоимость квадратного метра элитного жилья увеличилась на 37% — с 1,65 млн до 2,26 млн руб. Стоимость квартиры площадью 120 кв. м, которая весной 2022 года оценивалась в 173 млн руб., к весне 2026 года выросла до 228 млн руб., что соответствует увеличению на 32%.

Различия наблюдаются и в динамике сделок. В Москве средняя цена продажи элитной недвижимости с 2022 года увеличилась на 52% и достигла 1,66 млн руб. за 1 кв. м. Средний бюджет сделки вырос на 22%, до 166 млн руб. за объект.

В Сочи средняя цена продажи элитного жилья за пять лет увеличилась на 51,7%, составив 963 тыс. руб. за 1 кв. м. При этом средний бюджет сделки вырос более значительно — на 68%, до 42 млн руб. за объект.

Изменения затронули и структуру предложения. В Москве весной 2022 года 56% предложения приходилось на квартиры и апартаменты стоимостью от 700 тыс. до 1,5 млн руб. за квадратный метр. К весне 2026 года уже 62% рынка составили объекты стоимостью от 1 млн до 2 млн руб. за квадратный метр.

По данным Intermark Real Estate, наиболее востребованными в Москве остаются квартиры стоимостью 50–100 млн руб., преимущественно в премиальном сегменте и крупных жилых комплексах. В центральной части города и в камерных проектах основной спрос сосредоточен в диапазоне 100–200 млн руб. за объект.

В Сочи структура рынка также изменилась. Если пять лет назад более половины предложения приходилось на объекты стоимостью 15–25 млн руб., а наиболее активно продавались лоты за 14–22 млн руб., то сейчас свыше половины рынка занимает жилье стоимостью 25–50 млн руб. Наибольшее количество сделок заключается в диапазоне 33–46 млн руб.

Исследование показывает, что при схожем росте цен за последние годы рынки Москвы и Сочи развиваются по разным сценариям. В столице продолжается увеличение стоимости элитного жилья, тогда как в Сочи после периода стремительного роста цены стабилизировались, а структура предложения и диапазон совершаемых сделок сместились в более высокий ценовой сегмент.

Мария Удовик