Банный туризм как драйвер привлекательности региона

По данным Росстата, объем услуг в категории «сауны, бани и душевые» составил в 2025 году 52,88 млрд рублей, что на 4,3% выше, чем в 2024-м. Исследование AnalyticResearchGroup подтверждает устойчивый рост российского рынка «ароматного веника и шайки»: с 1994 года среднегодовой темп роста (CAGR, или средняя скорость ежегодного изменения объема рынка) составил +22,6%. По прогнозам аналитиков, до 2029-го CAGR сохранится на уровне +4,6%. Все более популярными становятся индивидуальные семейные бани. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» и «Яндекс Путешествий», на отели различных категорий, предлагающие услуги спа и бани в Санкт-Петербурге, приходится около 12% бронирований ежегодно. «Коммерсантъ Стиль Клуб» изучил основные тенденции банной индустрии и выяснил, по каким критериям оценивают качество бань и банных комплексов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: «ПАРФЕСТ» Фото: «ПАРФЕСТ» Фото: «ПАРФЕСТ» Фото: «ПАРФЕСТ» Фото: «ПАРФЕСТ» Фото: «ПАРФЕСТ» Фото: «ПАРФЕСТ» Фото: «ПАРФЕСТ» Следующая фотография 1 / 8 Фото: «ПАРФЕСТ» Фото: «ПАРФЕСТ» Фото: «ПАРФЕСТ» Фото: «ПАРФЕСТ» Фото: «ПАРФЕСТ» Фото: «ПАРФЕСТ» Фото: «ПАРФЕСТ» Фото: «ПАРФЕСТ»

Среди самых заметных тенденций рынка аналитики называют увеличение спроса на услуги пармейстеров и омоложение аудитории (прежде всего за счет роста популярности бань среди людей в возрасте 25–35 лет). Интересно, что на фоне роста востребованности бань отмечается и снижение интереса к сауне. Как показало исследование AnalyticResearchGroup, количество запросов на любые виды саун — с бассейном, с массажем или джакузи — уменьшается, в то время как немецкие бани, фитосауны и модульные банные комплексы стали быстрорастущими категориями.

В Петербурге банный туризм находится на начальном этапе развития, однако уже вошел в число перспективных направлений и приобрел характерный стиль.

«Каждый продукт, который мы представляем, каждый маршрут, о котором мы говорим, уникален благодаря нашему городу, его архитектурному и классическому наследию. У нас очень много туристических ниш: и деловой туризм, и медицинский, и банный, и, конечно, классический — экскурсионный, туристско-познавательный: мы не стоим на месте. И наверное, главное, что отличает петербургский стиль, — это люди. Очень много креативных команд, которые в каждой небольшой нише туризма делают что-то свое. Петербургский стиль сам по себе и есть уникальность — как современная, которая создается нами, так и, разумеется, классическая, которую мы всегда будем показывать и которая интересна и иностранцам, и внутреннему потоку»,— считает председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Новшества в банной индустрии звучат в унисон с модой на здоровый образ жизни и оздоровительные виды отдыха. Бани превращаются в трендовый вид досуга, а парение — не только в приятное и полезное, но и в модное времяпрепровождение. Сегодня в парных не только «очищают тело и душу», но и устраи­вают музыкальные вечеринки (так называемые музыкальные парения), встречи друзей (коллективные парения) и даже корпоративные совещания (баня-тимбилдинг).

Прогретое дерево, ароматные травы, душистые парилки и мастерство пармейстеров становятся поводом отправиться в «банное путешествие»: культура такого туризма набирает обороты. Любители шайки и дубового веника учреждают свои премии и проводят фестивали. Например, в июне 2026 года в Суздале состоялся «БаняФест», а в ­июле прошли фестивали «На Рахате» в Уфе и «Парфест» на берегу Лемболовского озера в парке ШишкинЪ в Ленинградской области.

По мнению участников и гостей «Парфеста», событие превратилось в настоящий праздник банной культуры, где традиции встретились с современным взглядом на ритуал парения. На фестиваль собрались не только ценители бани, но и профессионалы отрасли: строители, пар-мастера, дизайнеры, представители власти. «Мы старались раскрыть баню с разных сторон: как пространство здоровья, как архитектурный объект, как часть культурного кода и даже как площадку для живого общения. Любой гость мог попробовать разные техники парения, обсудить нюансы с экспертами, познакомиться с новыми решениями в строительстве и обустройстве бань. И, по всей видимости, у нас это получилось!»— делятся ощущениями организаторы.

«Я класса с пятого начал регулярно ходить в простую общественную баню и до сих пор стараюсь париться минимум раз в неделю, а по-хорошему и два. Люблю общественные парные — там, где настоящие русские печи с закрытыми каменками, с камнями, раскаленными докрасна, с высоким паром. Мой любимый веник — это дуб и береза. И пихтой, конечно, подышать хорошо. Есть поговорка: когда паришься, не старишься. Я тоже считаю, что баня — лучший друг здоровья, и очень рад, что у нас сейчас активно развиваются русские банные традиции. Баня — это сила. Это то, что помогает нам снимать стресс большого города, стресс бизнеса, стресс сегодняшнего времени — быть самим собой»,— говорит депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов.

Интерес к банной культуре и искусству парения растет, привлекая в индустрию новые вдохновляющие идеи и форматы. На «Парфесте» представили модульную баню — модель «Чародейка» (семейную русскую баню на дровах, с теплой комнатой отдыха, парной, моечной и просторной террасой) от строительной компании «еЖИВИка». Таким образом формируется тенденция перехода от мобильных бань к более просторным и полноценно утепленным модульным. За кулисами этой тенденции деятельность компании «еЖИВИка», разработавшей собственные архитектурно-строительные решения от продуманной планировки и подбора материалов до создания особой среды, где важна каждая деталь.

Основатель и идеолог компании Александр Степанишин считает качественное утепление крайне важным для хорошего парения. «Чтобы пар держался в помещении и не улетал в щели, утепление должно быть не менее 150 мм для стен и 200 мм для пола и потолка. Кроме того, необходим надежный паробарьер»,— объясняет он.

Теплые полы — греющие маты или водяное отопление в «пироге» пола — позволяют комфортно перемещаться по бане босиком, а также просушивать ее основание после обильного парения, что значительно увеличивает долговечность бани. Еще одним важным параметром эксперт называет вентиляцию. Во-первых, она позволяет качественно просушить баню и выветрить всю влагу, а во-вторых, постоянно обновляет воздух в парном помещении и комнате отдыха, что просто необходимо для комфортного и продолжительного парения.

«Несомненно, необходима добротная печь, способная поддерживать температурно-влажностный режим с гибкими настройками, как, например, наша печь в облицовке окаменевшим деревом с закрытой каменкой, а также обилие трапов отвода воды. Во время парения все стены обильно поливаются водой, чтобы повысить влажность. Тело человека, который парится, также часто обливают, поэтому на полу в парном помещении должно быть много источников отвода воды»,— рассказывает Александр Степанишин.

Ширина и высота полков — индивидуальный параметр, который определяется в момент принятия решения о необходимости покупки собственной бани. Он зависит прежде всего от роста пармейстера. И конечно, нельзя забывать об удовольствии от отдыха в бане, об эстетике и комфорте. «Баня дарит нам наслаждение и расслабление, поэтому очень важно провести уютную теплую подсветку парного помещения и комнаты отдыха — с приглушенным светом, мягкими оттенками», — рассказывает эксперт.

За эстетику отвечает отделка высокими сортами древесины, такими, как прима или экстра. Защитить торцы древесины от увлажнения, что позволит ей сохранить первозданный вид на всем протяжении жизни бани, призван отбивной «кабанчик» по периметру всех помещений, который представляет собой подобие плинтуса из керамогранита.

Полноценный комфорт обеспечат наличие кухни, туалета и террасы. «Небольшая кухня и туалет должны быть в каждой бане. Их отсутствие сильно снижает ее удобство. А терраса доставляет несказанное удовольствие после обильного парения, когда очень хочется выйти на улицу, прилечь и впитать в себя свежий загородный воздух. Это дает ощущение полноценного завершения банного ритуала и дарит невероятное наслаждение жизнью»,— резюмирует Александр Степанишин.

Светлана Куликова