Число сделок на первичном рынке Сочи сократилось вдвое

За апрель–июнь 2026 года на первичном рынке Сочи зарегистрировано на 56,6% меньше сделок — 409 против 943 за аналогичный период 2025 года. Объем продаж сократился с 25,59 млрд до 11,19 млрд руб. (–56,3%), сообщили аналитики девелопера Nedvex.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средний бюджет сделки остался практически без изменений — 27,37 млн руб. против 27,14 млн руб. годом ранее.

По оценкам аналитиков, рынок проходит этап переоценки: активность покупателей снизилась, но структура спроса сместилась в сторону более дорогого предложения. Покупатели совершают меньше сделок, но тщательнее отбирают проекты — по готовности, качеству продукта, инфраструктуре и потенциалу сохранения стоимости.

Спрос концентрируется в премиальном сегменте. За первое полугодие 2026 года в проектах премиум-класса зарегистрировано 340 сделок на 15,29 млрд руб. На фоне высокой ключевой ставки девелоперы активнее предлагают программы длительной рассрочки, позволяющие распределить платежи без оформления ипотеки по высоким ставкам.

Конкуренция сместилась на уровень конкретных проектов. Пример — премиальный комплекс Volna Residences: за первое полугодие объем продаж составил 2,72 млрд руб. при среднем бюджете сделки 52,4 млн руб. Сейчас на первый план у покупателей выходят качество продукта, надежность девелопера, готовность объекта и способность актива сохранять стоимость в долгосрочной перспективе.

Алина Зорина