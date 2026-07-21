Воронежский депутат от КПРФ отказался от иска к «Роснефти» по просьбе партии

В Воронежской области руководитель фракции КПРФ в Борисоглебской городской думе Александр Сухинин по просьбе регионального обкома отказался от своего иска к АО «Воронежнефтепродукт» (структура «Роснефти») о понуждении АЗС к продаже 20 литров бензина в канистру и взыскании 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщили в суде Борисоглебска. Производство по гражданскому делу было прекращено 17 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уточняется, что господин Сухинин «в ходе судебного разбирательства представил суду письменное заявление о прекращении производства по делу в связи с отказом от иска».

«Отказ заявлен им по просьбе первого секретаря Воронежского обкома КПРФ в связи с опасениями последнего по поводу расторжения договора АО "Воронежнефтепродукт" на продажу бензина с партией по инициативе общества»,— говорится в сообщении суда.

Первым секретарем Воронежского обкома КПРФ и руководителем фракции КПРФ в Воронежской областной думе является Андрей Рогатнев.

В своем иске Александр Сухинин указывал, что 28 июня он приехал на машине знакомого на заправку в черте Борисоглебска «с намерением приобрести бензин марки АИ-95 в количестве 20 литров в принадлежащую ему канистру для дальнейшей заправки личного автомобиля». По словам депутата, после оплаты и списания средств с топливной карты оператор отказала в отпуске топлива в алюминиевую тару, «сославшись на внутренний запрет без ссылки на конкретные нормы действующего законодательства». При этом якобы кассовый чек истцу не выдали, а вместо него господин Сухинин получил два чека онлайн-кассы, которые «не содержали сведений об оплате купленного бензина». Как сообщал «Ъ-Черноземье», депутат просил суд истребовать у полиции материалы проверки по его обращению, а также обязать АО «Воронежнефтепродукт» заключить с ним публичный договор.

Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов 13 июля в ходе пресс-конференции заявил, что «понимает позицию Александра Сухинина». Также спикер регионального парламента назвал тему топливного кризиса скользкой и непростой и подчеркнул, что высказываться на нее нужно осторожно.

Денис Данилов