В Кронштадте установили новые бетонные укрытия для защиты от БПЛА

Власти Кронштадта продолжают устанавливать бетонные укрытия для защиты в случае атак беспилотников. Об этом сообщил глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые укрытия появились у остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах

Фото: Андрей Кононов в Telegram Новые укрытия появились у остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах

Фото: Андрей Кононов в Telegram

Новые укрытия появились у остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах, в частности, у Петровского парка и в 19-м микрорайоне. Как отметили в администрации, сооружения предназначены для защиты от осколков и находятся в зоне действия системы видеонаблюдения «Безопасный город».

Первые бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте в июне. Тогда защитные сооружения разместили на Якорной площади, в 16-м микрорайоне, у сквера «Инчхон» и на пересечении улицы Литке с Кронштадтским шоссе.

Жителям также напомнили, что при угрозе БПЛА оповещения рассылаются через систему РСЧС, а при обнаружении подозрительного объекта следует звонить по телефонам 112 или 102.

Карина Дроздецкая