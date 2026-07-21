Туристический налог в Ростовской области вырос на 168,1%

К началу июня 2026 года бюджет Ростовской области получил 79,9 млн руб. туристического налога. Это на 168,1% больше, чем в 2025 году, когда было собрано 29,8 млн руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ведомстве объяснили рост увеличением числа средств размещения, включенных в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии, а также расширением числа муниципалитетов, введших турналог. Если в 2025 году он действовал на территории 113 муниципальных образований, то сейчас — уже 154.

По итогам 2026 года поступления турналога в консолидированный бюджет области ожидаются на уровне 153 млн рублей против 125 млн рублей в 2025 году.

Туристический налог начал действовать во многих городах России с начала 2025 года. Ставку определяет муниципалитет, однако она не может превышать максимум, установленный Налоговым кодексом: в 2025 году — 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, с 2029 года — 5%. Минимальная сумма налога составляет 100 руб. вне зависимости от стоимости проживания.

За январь–май 2026 года жители и гости региона совершили 729,2 тыс. туристических поездок по Ростовской области. За аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 526,2 тыс.

Мария Хоперская