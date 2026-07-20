Четырехзвездочный санаторий в центре Кисловодска продают за 1,4 млрд рублей

Девятиэтажный санаторный комплекс «Арника», расположенный в самом сердце курортного Кисловодска, выставлен на открытые торги: стартовая стоимость актива составляет 1,4 млрд руб., следует из данных площадки ЭТП РАД Lot-online.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Санаторий «Арника» категории четыре звезды, работающий в Кисловодске по адресу проспект Ленина, 18, предлагается потенциальным инвесторам за 1,4 млрд руб. Сделка структурирована не как продажа отдельного здания, а как передача 90-процентной доли в уставном капитале ООО «РЕГИОНСК». Фактически покупатель получает операционный контроль над действующим предприятием со всей его инфраструктурой, клиентской базой и лечебными лицензиями.

Комплекс возведен в 2018 году и занимает площадь 7 880,3 кв. м. Земельный участок под зданием площадью 1 360 кв. м находится в собственности владельца. Номерной фонд насчитывает от 79 до 81 номера — расхождение в цифрах в различных маркетинговых описаниях, вероятно, отражает изменения в конфигурации корпуса либо различия между источниками публикации. Суммарная вместимость составляет 158 основных и 46 дополнительных спальных мест.

Внутри санатория функционируют ресторан с видовыми панорамами, лобби-бар, SPA- и термальная зона с бассейном, сауной и соляной баней, тренажерный зал, аэросолярий, лечебно-оздоровительный блок, конференц-зал и собственный бювет с минеральной водой.

Расположение объекта в пешей доступности от Каскадной лестницы, Нарзанной галереи, Курортного бульвара и городского парка существенно усиливает его привлекательность для инвестора. Курорты Кавказских Минеральных Вод традиционно демонстрируют высокую загрузку практически в течение всего года — гостевой поток обеспечивается не только туристическим спросом, но и устойчивым интересом к лечебным и оздоровительным программам.

9 июля 2026 года Арбитражный суд Ставропольского края отложил рассмотрение корпоративного спора, который касается управления санаторием «Арника». Предварительное заседание, состоявшееся под председательством судьи Натальи Демковой, завершилось решением о переносе разбирательства. Очередное слушание назначено на 11 августа 2026 года.

Исковое заявление подали Олег Бирюков и Илья Бирюков. Они требуют признать недействительными нотариальные оферты о продаже долей в уставном капитале компании «РегионСК», которая выступает третьим лицом в процессе. Ответчиками по делу привлечены генеральный директор организации Михаил Бековицкий и совладелец бизнеса Юрий Клешня. Накануне заседания суд отказал истцам в блокировке операций с долями компании, поэтому сам санаторий продолжает работать в штатном режиме.

Станислав Маслаков