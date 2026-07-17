Главные новости за 17 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Глава МЧС Кубани: были случаи атак ВСУ на НПЗ уже во время тушения пожарными. Пожары на объектах нефтепереработки и нефтехранения, возникающие после атак беспилотников, относятся к наиболее сложным для ликвидации. Об этом рассказал глава управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин.

В Краснодаре началось строительство комплекса для сбора и отвода ливневых вод в районе улицы Вишняковой, который должен решить проблему регулярных подтоплений на этой территории. Строительные работы рассчитаны более чем на год.

Геленджик подошел к экватору летнего курортного сезона. За первую половину июля курорт посетили 457 тыс. туристов. Единовременно на территории муниципалитета находилось около 77 тыс. отдыхающих.

В Краснодарском крае в 2026 году не зарегистрировано случаев умышленных поджогов лесов и природных территорий, сообщил глава регионального управления МЧС Алексей Клушин на пресс-конференции 17 июля. Тем не менее, по словам руководителя ведомства, были случаи целенаправленных ударов ВСУ беспилотниками по лесам и полям.

По итогам первых девяти дней июля 2026 года стоимость топлива в Краснодарском крае выросла на 10–32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бензин АИ-95 подорожал на 26% — до 82,2 руб. за литр, АИ-92 — на 12% (до 73,9 руб.).

Ученик 13-й школы Севастополя, пострадавший при обрушении балкона, завершил основной этап лечения и продолжит восстановление в федеральном реабилитационном центре.

За первое полугодие 2026 года в Краснодарском крае произошло восемь чрезвычайных ситуаций. Три из них носили техногенный характер, еще пять были связаны с природными явлениями.

Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Лазаревского районного суда Сочи в отставке Сергея Богдановича, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.

По состоянию на утро 17 июля в Краснодаре работают 63 автозаправочные станции. Бензин АИ-92 доступен на 46 АЗС, АИ-95 — на 40, АИ-100 — на девяти, дизельное топливо — на 57.

Власти Алушты отказались от публикации графиков отключения электроэнергии, объяснив это аварийным характером ограничений. Перебои с электроснабжением невозможно спрогнозировать заранее, поскольку продолжительность и время отключений зависят от текущей ситуации в энергосистеме Крыма.