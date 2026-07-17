В Алуште отказались от публикации графиков отключения электроэнергии

Власти Алушты отказались от публикации графиков отключения электроэнергии, объяснив это аварийным характером ограничений. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По ее словам, перебои с электроснабжением невозможно спрогнозировать заранее, поскольку продолжительность и время отключений зависят от текущей ситуации в энергосистеме Крыма.

«Никто вам не даст точного графика отключения электроэнергии, потому что это происходит аварийно»,— заявила госпожа Огнева, призвав жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Ранее городские власти сообщали, что подача электроэнергии в Алуште будет осуществляться по схеме «два часа через десять часов». Однако впоследствии от публикации соответствующих графиков было решено отказаться.

Ситуация с энергоснабжением на полуострове остается сложной, в регионе введен режим ЧС. В ночь на 15 июля после очередной атаки беспилотников ВСУ была полностью обесточена Керчь, а также часть населенных пунктов в Северо-Западном и Восточном энергорайонах Крыма.

По словам главы республики Сергея Аксенова, временные отключения электричества будут происходить в связи с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры со стороны ВСУ.

Вячеслав Рыжков