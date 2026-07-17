В Краснодаре утром 17 июля работают 63 АЗС

По состоянию на утро 17 июля в Краснодаре работают 63 автозаправочные станции. Бензин АИ-92 доступен на 46 АЗС, АИ-95 — на 40, АИ-100 — на девяти, дизельное топливо — на 57. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В МЦУ отметили, что ситуация в течение дня меняется. На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо отпускается только в баки автомобилей.

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: Селезнева, Уральская, Московская, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская набережная; в сети АЗС «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ставропольская, Коммунаров; в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ростовское шоссе, Ейское шоссе; в сети АЗС «Газпромнефть»: Уральская, Лизы Чайкиной, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская; в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе; в сети АЗС «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная; в сети АЗС Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина; АЗС PNB на Монтажников; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан; в сети АЗС «ЮНК» на Российской; в сети АЗС «Партнер» на Уральской; в сети АЗС Petrol на 70-летия Октября.

Еще 40 АЗС временно не осуществляют продажу топлива, 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Власти призвали водителей не закупать топливо впрок, чтобы сократить очереди и обеспечить доступность для всех.

Алина Зорина