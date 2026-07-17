Геленджик за первую половину июля принял 457 тысяч туристов
Геленджик подошел к экватору летнего курортного сезона. За первую половину июля курорт посетили 457 тыс. туристов. Единовременно на территории муниципалитета находилось около 77 тыс. отдыхающих, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
По данным городских властей, несмотря на прошедший утром дождь, погодные условия быстро улучшились. Уже спустя час над курортом установилась солнечная погода.
В администрации отметили, что отдыхающие продолжают проводить время на пляжах. Температура морской воды остается комфортной для купания, а набережная сохраняет высокую посещаемость. Здесь продолжают отдыхать туристы и семьи с детьми.
Единовременно в Геленджике находятся около 77 тыс. человек, прибывших на отдых. Город продолжает принимать туристов в период летних отпусков.
«Ъ-Кубань» писал, что с января по июнь 2026 года аэропорт Геленджика обслужил более 141 тыс. пассажиров. За этот период аэропорт выполнил 1,2 тыс. рейсов, при этом самыми востребованными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Тюмень.