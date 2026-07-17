В первом полугодии на Кубани произошло 8 ЧС

За первое полугодие 2026 года в Краснодарском крае произошло восемь чрезвычайных ситуаций, сообщил глава регионального управления МЧС Алексей Клушин на пресс-конференции 17 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, три из них носили техногенный характер, еще пять были связаны с природными явлениями. В результате этих происшествий нарушения условий жизнедеятельности были зафиксированы у 336 жителей региона. При этом глава ведомства подчеркнул, что речь не идет о количестве пострадавших, а о гражданах, чьи привычные условия проживания были нарушены.

В ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций из мест проживания были эвакуированы 168 человек, включая жителей края и гостей региона. Большинство происшествий пришлось на природные ЧС, связанные с подтоплениями территорий. Одним из техногенных инцидентов стал пожар на нефтеперерабатывающем предприятии в Туапсе.

Общее число чрезвычайных ситуаций в регионе выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, по словам Алексея Клушина, рост связан преимущественно с природными явлениями, предотвратить которые невозможно. При этом последствия всех происшествий удалось минимизировать.

С начала года в Краснодарском крае зарегистрировали около 3,1 тыс. пожаров. Это меньше показателя за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано почти 3,5 тыс. возгораний. Количество погибших при пожарах также снизилось — за шесть месяцев 2026 года жертвами стали 103 человека, что почти на 20% меньше прошлогоднего уровня.

При этом число пострадавших при пожарах увеличилось: травмы получили 70 человек, что на шесть случаев больше, чем годом ранее.

Глава регионального управления МЧС связал снижение основных показателей с усилением профилактической работы, проводимой спасательными службами, краевыми и муниципальными властями, а также органами государственного пожарного надзора.

Основной причиной пожаров остается человеческий фактор. По словам Алексея Клушина, около половины возгораний происходят из-за неосторожного обращения с огнем, причем во многих случаях виновники находятся в состоянии алкогольного опьянения. Еще около 30% пожаров связаны с нарушением правил эксплуатации электрооборудования, включая короткие замыкания, перегрузку сетей и неисправность проводки.

Около 6% возгораний приходится на умышленные поджоги, которые, как отметил глава МЧС, чаще всего связаны с бытовыми конфликтами и личными отношениями между гражданами.

Алексей Клушин подчеркнул, что главной причиной большинства происшествий остается беспечность жителей, которые не оценивают состояние электропроводки в домах и продолжают использовать перегруженные электрические сети.

Вячеслав Рыжков, Алина Зорина