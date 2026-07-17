Глава МЧС Кубани: были случаи атак ВСУ на НПЗ уже во время тушения пожарными

Пожары на объектах нефтепереработки и нефтехранения, возникающие после атак беспилотников, относятся к наиболее сложным для ликвидации. Об этом рассказал глава управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин на пресс-конференции 17 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, Краснодарский край накопил значительный опыт тушения подобных возгораний и сейчас является одним из лидеров в стране по количеству таких операций и срокам их проведения. Глава ведомства отметил, что региональные подразделения МЧС отработали тактику ликвидации масштабных пожаров на объектах нефтяной отрасли и могут служить примером для других регионов.

Алексей Клушин пояснил, что современные пожары на нефтехранилищах отличаются от сценариев, под которые ранее проектировались системы пожаротушения. Ранее при расчетах учитывались преимущественно случаи возгорания одного или двух резервуаров. Однако после атак беспилотников спасатели сталкиваются с ситуациями, когда одновременно могут гореть восемь и более емкостей, возникают повреждения конструкций и масштабное распространение нефтепродуктов по территории объекта.

«Это абсолютно другая ситуация, другая тактика, которая раньше фактически не рассматривалась»,— отметил руководитель краевого МЧС.

Для ликвидации таких пожаров подразделения обеспечены необходимой техникой и средствами пожаротушения. Кроме того, в регионе действует аэромобильная группировка, которая находится в постоянной готовности и может выдвинуться к месту происшествия в течение двух часов.

По словам Алексея Клушина, в первом полугодии 2026 года зафиксированы четыре случая повторных атак на НПЗ во время тушения пожаров. При этом глава ведомства отметил, что не может утверждать, что удары наносились непосредственно по спасательным подразделениям, однако они происходили в момент работы пожарных расчетов на объектах.

В случае объявления беспилотной опасности во время ликвидации пожара сотрудники МЧС принимают меры по защите личного состава. Спасателей выводят в укрытия и возвращают к работе после отмены угрозы.

Вячеслав Рыжков, Алина Зорина