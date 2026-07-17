Пострадавший при обрушении балкона ученик севастопольской школы завершил основное лечение

Ученик 13-й школы Севастополя, пострадавший при обрушении балкона, завершил основной этап лечения и продолжит восстановление в федеральном реабилитационном центре. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, после происшествия подросток получил тяжелые травмы, перенес лечение в реанимации и был транспортирован в Москву. Врачи Российской детской клинической больницы провели курс лечения и реабилитации, в результате которого юноша смог заново освоить навыки ходьбы, речи и самостоятельного выполнения бытовых действий.

Михаил Развожаев выразил благодарность специалистам РДКБ — врачам, реабилитологам, логопедам и психологам, принимавшим участие в восстановлении подростка. Отдельно губернатор отметил поддержку семьи, подчеркнув роль матери в процессе лечения и реабилитации.

Следующим этапом восстановления станет курс в федеральном центре «Кораблик». По словам Развожаева, юноша уже планирует вернуться к учебе и продолжить подготовку к поступлению в университет.

Вячеслав Рыжков