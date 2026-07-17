Цены на топливо в Краснодарском крае за год выросли на 10–32%

По итогам первых девяти дней июля 2026 года стоимость топлива в Краснодарском крае выросла на 10–32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бензин АИ-95 подорожал на 26% — до 82,2 руб. за литр, АИ-92 — на 12% (до 73,9 руб.), пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс».

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По данным аналитического центра, литр АИ-98 подорожал на 32% — до 104,2 руб., АИ-100 — на 27% (до 102 руб.), дизельное топливо — на 10% (до 85 руб.).

Число покупок топлива на АЗС Кубани за тот же период увеличилось на 34–41%. АИ-92 стали покупать на 41% чаще, АИ-95 — на 37%, АИ-100 — на 34%, ДТ — на 36%. При этом число покупок АИ-98 снизилось на 18%.

Как заявили в «Чек Индексе», в начале июля популярные марки бензина продолжили демонстрировать рекордный рост цен. Волатильность высокая, разница в ценах сетевых и независимых АЗС достигает 2,1 раза.

Сейчас в Краснодарском крае действуют лимиты на отпуск топлива: 20–30 л бензина и 30–60 л дизеля на один автомобиль. Продажа в канистры и другие емкости приостановлена.

Алина Зорина