ВККС согласилась на возбуждение уголовного дела против судьи Лазаревского суда Сочи

Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Лазаревского районного суда Сочи в отставке Сергея Богдановича, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ВККС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, 1 июля 2025 года Сергей Богданович на территории АЗС в Сочи через посредников Олега Зенина, Романа Нестеренко и Сергея Хребтенко получил первую часть взятки — 25 млн руб. из общей суммы 50 млн руб. от подсудимого Сафарбия Напсо. Вознаграждение предназначалось за рассмотрение уголовного дела в отношении Напсо в особом порядке и назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

Как ранее заявлял председатель Верховного суда Игорь Краснов, борьба с коррупцией и местничеством является приоритетом, любые проявления будут пресекаться.

Уголовное дело в отношении Зенина и Нестеренко уже рассматривается в суде, они обвиняются в посредничестве во взяточничестве. В отношении Хребтенко дело выделено в отдельное производство.

Алина Зорина