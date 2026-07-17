Глава МЧС Кубани заявил о случаях умышленных ударов ВСУ по лесам и посевам

В Краснодарском крае в 2026 году не зарегистрировано случаев умышленных поджогов лесов и природных территорий, сообщил глава регионального управления МЧС Алексей Клушин на пресс-конференции 17 июля. Тем не менее, по словам руководителя ведомства, были случаи целенаправленных ударов ВСУ беспилотниками по лесам и полям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам спикера, тушение лесных пожаров в регионе в основном относится к зоне ответственности краевого лесопожарного центра Министерства природных ресурсов, однако подразделения МЧС также участвуют в ликвидации возгораний и обеспечении безопасности.

Алексей Клушин отметил, что в течение года фиксировались отдельные случаи возгорания сухой растительности, однако специалисты оперативно справлялись с их ликвидацией. На данный момент пожарная обстановка в регионе остается стабильной.

Основной причиной возгораний в лесополосах глава ведомства назвал человеческий фактор. По его словам, около 90% таких случаев связаны с неосторожностью граждан — разведением костров, выброшенными окурками и нарушением правил пожарной безопасности.

Возгорания по естественным причинам, например из-за перегрева сухой растительности или попадания солнечных лучей через стеклянные предметы, происходят значительно реже.

При этом Алексей Клушин отметил, что в последнее время дополнительным фактором риска стали атаки беспилотников, в том числе случаи возгораний на природных территориях после воздействия внешних факторов.

«В последнее время, мы знаем такие случаи, ВСУ целенаправленно били по лесам, полям, сжигая посевы, сжигая лесные массивы. Тем самым враги пытаются навредить нам»,— сказал господин Клушин.

Вячеслав Рыжков, Алина Зорина