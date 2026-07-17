В Краснодаре начали строить комплекс для сбора и отвода ливневых вод на Вишняковой

В Краснодаре началось строительство комплекса для сбора и отвода ливневых вод в районе улицы Вишняковой, который должен решить проблему регулярных подтоплений на этой территории. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Проект предусматривает создание насосной станции, двух подземных резервуаров-накопителей объемом по 1,1 тыс. кубометров каждый, а также прокладку более 2,2 км новых трубопроводов.

Расчетная мощность системы позволит принимать до 2,5 тыс. кубометров дождевой воды в час во время сильных осадков. Перед сбросом в реку Кубань вода будет проходить через локальные очистные сооружения.

По словам Евгения Наумова, реализация проекта стала возможной благодаря федеральной поддержке. Строительные работы рассчитаны более чем на год.

На период строительства в районе улицы Вишняковой будут действовать ограничения для автомобилистов. Сейчас движение от улицы Ставропольской в сторону железнодорожного путепровода организовано по одной полосе. На следующей неделе планируется полностью перекрыть участок дороги от улицы Кавказской до Адыгейской набережной.

Вячеслав Рыжков