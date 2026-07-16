Главные новости за 16 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении Краснодарского края за последние две недели увеличились на 10,7% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

В июне 2026 года банки выдали жителям Краснодарского края 91,58 тыс. кредитов наличными на общую сумму 16,96 млрд руб.

Краснодарский край возглавил рейтинг регионов России по числу банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во втором квартале 2026 года суды ввели в регионе 7,35 тыс. процедур реализации имущества граждан.

Следком возбудил уголовные дела в отношении трех жителей Ульяновской области и Крыма. Фигуранты организовали нелегальную продажу контрафактной никотинсодержащей продукции в крупных объемах.

Краснодарский край по итогам первого полугодия 2026 года занял третье место среди российских регионов по объему кредитования сезонных полевых работ. Аграрии региона привлекли 32,4 млрд руб.

В Краснодарском крае по итогам первого полугодия 2026 года число закрытых коммерческих организаций выросло почти на 34% в годовом выражении.

Краснодарский край вошел в число регионов России с низким уровнем распроданности строящегося жилья относительно степени готовности объектов.

Транспортная полиция усилила присутствие на курортах Краснодарского края после увеличения нагрузки на регион из-за приостановки организованного детского отдыха в Крыму и Севастополе.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на 85-й сессии досрочно прекратили полномочия депутата Антона Аверьянова.

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня 16 июля уничтожили и перехватили 117 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.