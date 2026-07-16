Соотношение распроданности и строительной готовности жилья на Кубани составляет 40%

Краснодарский край вошел в число регионов России с низким уровнем распроданности строящегося жилья относительно степени готовности объектов. Соотношение реализованности и строительной готовности новостроек в регионе составляет 40%, что ниже рекомендуемого диапазона, следует из обзора «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным компании, в целом по России этот показатель на 1 июля снизился до 70% с 73% в начале года. При этом у 27% портфеля строящегося жилья, или около 33 млн кв. м, уровень распроданности находится ниже нормативного значения — менее 60%.

Всего в 31 регионе показатель оказался ниже нормы. Десять из них относятся к крупным рынкам, где объем строящегося жилья превышает 1 млн кв. м.

В Краснодарском крае скорость реализации нереализованного жилья оценивается в 5,4 года при нормативном диапазоне в 2–3,5 года. Аналогичные сложности с продажами зафиксированы в Башкирии, где показатель составляет 57%, а срок реализации — 4,2 года, Приморском крае (56% и четыре года), Воронежской области (52% и 2,9 года) и Тюменской области (58% и 2,9 года).

При этом в 23 регионах России уровень распроданности превышает нормативные значения. В Москве показатель составляет 92%, срок реализации оставшегося объема жилья — 2,4 года, в Санкт-Петербурге — 93% и 2,2 года соответственно.

Еще 35 субъектов, включая Свердловскую, Ленинградскую и Ростовскую области, демонстрируют сбалансированное соотношение между объемом проданного жилья и готовностью строящихся объектов.

Вячеслав Рыжков