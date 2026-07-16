Транспортная полиция усилила присутствие на Кубани из-за приостановки детского отдыха в Крыму

Транспортная полиция усилила присутствие на курортах Краснодарского края после увеличения нагрузки на регион из-за приостановки организованного детского отдыха в Крыму и Севастополе. Для обеспечения безопасности на Кубань были переброшены дополнительные сотрудники и технические средства, сообщил замначальника Главного управления на транспорте МВД России Василий Романица.

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По его словам, текущий оздоровительный сезон проходит с учетом изменений в туристических потоках. Ранее подразделения транспортной полиции были сформированы с учетом работы на крымском направлении, однако после ограничения приема детских групп потребовалась корректировка распределения сил.

«Объективные обстоятельства и сложившаяся ситуация показали, что необходимо делать перестановку личного состава, в том числе технических средств, для организации прогулок в этом крае», — заявил господин Романица.

По словам представителя МВД, ведомству удалось оперативно перераспределить ресурсы и обеспечить поддержание порядка на курортах Краснодарского края.

В Крыму с 22 июня по 1 сентября 2026 года приостановлены бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей в объектах детского отдыха, а также в других средствах размещения на территории республики и Севастополя.

Вячеслав Рыжков