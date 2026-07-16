ЗСК досрочно прекратило полномочия депутата Аверьянова

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на 85-й сессии досрочно прекратили полномочия депутата Антона Аверьянова. Соответствующее постановление принято по итогам рассмотрения его заявления, сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Основанием для принятия решения стало обращение самого господина Аверьянова, в котором он сообщил о непринятии им мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и попросил досрочно прекратить его депутатские полномочия.

В феврале 2026 года Первомайский районный суд Краснодара избрал Антону Аверьянову и его помощнику меру пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, с ноября 2024 года по сентябрь 2025 года обвиняемые ежемесячно получали денежные средства от знакомого, обещая содействовать его избранию депутатом городской думы Краснодара. Общая сумма, которую, по данным следствия, получили фигуранты, превысила 6,7 млн руб.

Вячеслав Рыжков