Кубанские аграрии привлекли 32,4 млрд рублей на сезонные работы в первом полугодии

Краснодарский край по итогам первого полугодия 2026 года занял третье место среди российских регионов по объему кредитования сезонных полевых работ. Как сообщил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов в ходе Всероссийского дня поля, аграрии региона привлекли 32,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По данным банка, лидером по объему финансирования стала Белгородская область, где на сезонные работы было направлено 69,5 млрд руб. Второе место занял Московский регион с показателем 54,2 млрд руб.

Как отметил господин Листов, в январе—июне Россельхозбанк направил на проведение сезонных полевых работ почти 470 млрд руб., сохранив статус основного финансового партнера российского агропромышленного комплекса. По его словам, несмотря на высокий уровень ключевой ставки, темпы кредитования отрасли превышают запланированные.

Полученные средства позволили сельхозпроизводителям своевременно провести посевную кампанию, закупить семена, удобрения и сельскохозяйственную технику. Поддержка сезонных полевых работ остается одним из приоритетных направлений банка, поскольку оказывает непосредственное влияние на обеспечение продовольственной безопасности страны.

В десятку регионов с наибольшим объемом кредитования сезонных работ также вошли Воронежская область (27,9 млрд руб.), Саратовская область (20,2 млрд руб.), Ставропольский край (17,3 млрд руб.), Тамбовская область (16,8 млрд руб.), Ростовская область (16,1 млрд руб.) и Алтайский край (14,5 млрд руб.).

По словам Бориса Листова, кредитный портфель агропромышленного комплекса по итогам первого полугодия увеличился на 3,7%, до 2,8 трлн руб. Средства направляются на реализацию новых и действующих инвестиционных проектов, технологическую модернизацию предприятий и развитие экспортно ориентированных программ. Объем кредитования проектов, связанных с экспортом продовольствия, достиг 458,3 млрд руб., что на 9,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Вячеслав Рыжков