В Крыму и Ульяновске пресекли сбыт немаркированного никотина на 31 млн рублей

Следком возбудил уголовные дела в отношении трех жителей Ульяновской области и Крыма. Фигуранты организовали нелегальную продажу контрафактной никотинсодержащей продукции в крупных объемах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В зависимости от роли каждого фигурантам инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 5, пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (сбыт немаркированной никотинсодержащей продукции, в том числе группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), а также ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Согласно данным следствия, с сентября 2024 по январь 2026 года двое фигурантов из Ульяновской области осуществляли незаконную продажу немаркированной никотинсодержащей продукции в торговых точках сети магазинов в Ульяновске и Димитровграде. В ходе осмотров торговых залов и складских помещений изъята немаркированная продукция на сумму более 31 млн руб.

В Крыму другой фигурант хранил в гараже на территории Феодосии табачные изделия без обязательной маркировки для дальнейшей продажи. После выявления его противоправной деятельности он передал должностному лицу взятку в размере 1,2 млн руб., чтобы избежать уголовной ответственности, но сотрудник отказался от денег и пресек действия крымчанина.

При обыске в гараже было изъято около 40 тыс. немаркированных никотинсодержащих изделий, а также деньги, переданные в качестве взятки.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двум фигурантам из Ульяновской области — не связанная с лишением свободы.

Сейчас расследование продолжается, проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательств.

Алина Зорина