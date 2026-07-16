Число закрытых коммерческих организаций на Кубани выросло на треть

В Краснодарском крае по итогам первого полугодия 2026 года число закрытых коммерческих организаций выросло почти на 34% в годовом выражении. За этот период в регионе прекратили деятельность 3,9 тыс. компаний, следует из исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Количество новых коммерческих предприятий на Кубани при этом сократилось. За январь—июнь 2026 года в регионе было зарегистрировано 2,3 тыс. организаций, что на 21,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В результате естественная убыль коммерческих предприятий составила 2,1% от общего числа компаний в крае.

Общероссийская динамика также указывает на снижение деловой активности. За первое полугодие 2026 года в стране зарегистрировали около 67 тыс. новых коммерческих организаций — на 24% меньше, чем годом ранее. Это стало минимальным показателем как минимум за последние 17 лет. Количество закрытых компаний сократилось на 9%, до 119 тыс., однако число ликвидаций по-прежнему превышало количество открытий на 44%.

Рост числа действующих компаний зафиксировали только в пяти регионах: Дагестане, где прибавилось 388 предприятий, Калмыкии (+200), Чечне (+90), Херсонской области (+16) и Чукотском автономном округе (+15).

Наибольшее сокращение бизнеса отмечено в Запорожской области, где число предприятий уменьшилось на 7,8% от общего количества, Кировской области (-4,9%), а также Ивановской области и Чувашии (-4,4% в каждом регионе).

Президент FinExpertiza Елена Трубникова связывает снижение количества новых компаний до минимальных значений за последние годы с продолжающимся сокращением предпринимательской активности. При этом, по ее словам, изменилась структура закрытий бизнеса: все больше предпринимателей используют упрощенный порядок добровольного прекращения деятельности, предусмотренный для субъектов малого и среднего предпринимательства.

По данным аналитиков, число таких ликвидаций в первом полугодии выросло более чем втрое — с 15 тыс. до 47,4 тыс. организаций. На них пришлось около 40% всех закрытий коммерческих предприятий.

Одновременно снизилось количество ликвидаций по инициативе налоговых органов. Число компаний, исключенных из ЕГРЮЛ из-за недостоверности сведений, сократилось на 32%, до 40,4 тыс., а количество недействующих организаций уменьшилось на 43%, до 12,2 тыс. Годом ранее почти половина закрытий приходилась на компании с признаками недостоверности данных или фактического прекращения деятельности.

Вячеслав Рыжков