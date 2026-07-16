Кубань вошла в топ-4 регионов по объему выдачи кредитов наличными

В июне 2026 года банки выдали жителям Краснодарского края 91,58 тыс. кредитов наличными на общую сумму 16,96 млрд руб. По объему выдачи регион занял четвертое место среди субъектов России. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Больше кредитов наличными в июне оформили только жители Москвы, где банки выдали 141,62 тыс. займов на 49,62 млрд руб., Московской области — 126,78 тыс. кредитов на 36,39 млрд руб., а также Санкт-Петербурга, где объем выдачи составил 21,13 млрд руб. при 69,8 тыс. оформленных кредитов.

По данным ОКБ, всего в июне российские банки предоставили 2,23 млн кредитов наличными. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года количество выдач увеличилось на 55%.

Общий объем кредитования наличными в стране в июне достиг 471,47 млрд руб., что на 5% больше, чем месяцем ранее. В мае этот показатель составлял 449,73 млрд руб. В годовом выражении объем выдачи вырос на 79%: в июне 2025 года банки предоставили кредиты наличными на 263,46 млрд руб.

Средний размер кредита наличными в июне составил 211 тыс. руб., а средний срок кредитования — 28 месяцев.

С января по июнь россияне оформили 11,73 млн кредитов наличными на общую сумму 2,32 трлн руб., пишет ТАСС.

«Ъ-Кубань» писал, что в июне 2026 года российские банки выдали 240,97 тыс. POS-кредитов на 15,53 млрд руб., что на 8–13% больше, чем в мае, а за полугодие объем выдач достиг 85,93 млрд руб. (+19% к прошлому году), при этом Краснодарский край занял четвертое место в стране по объему (9,95 тыс. кредитов на 642 млн руб.), а средний размер займа составил 64 тыс. руб. при сроке 17 месяцев.

Мария Удовик