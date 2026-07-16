Краснодарский край возглавил рейтинг по банкротствам граждан и ИП

Краснодарский край возглавил рейтинг регионов России по числу банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во втором квартале 2026 года суды ввели в регионе 7,35 тыс. процедур реализации имущества граждан, стало известно «Ъ-Кубань» из данных Федресурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Во втором квартале 2026 года суды ввели 140,03 тыс. процедур банкротства в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей, что на 0,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По итогам первого полугодия количество таких процедур увеличилось на 6,8%. Краснодарский край занял первое место среди регионов страны по числу судебных банкротств граждан и ИП. За апрель—июнь в регионе ввели 7,35 тыс. процедур реализации имущества, что превышает показатели Москвы (7,12 тыс.) и Московской области (7,09 тыс.). В первом квартале 2026 года на Кубани зарегистрировали 7,69 тыс. таких процедур.

Во внесудебном порядке жители Краснодарского края также вошли в число наиболее активных участников процедуры банкротства. Во втором квартале текущего года в регионе возбудили 912 внесудебных процедур, что стало самым высоким показателем среди субъектов РФ. Для сравнения, в Ростовской области начали 694 процедуры, в Алтайском крае — 669, в Свердловской области — 616.

В целом по стране темпы роста числа банкротств граждан существенно замедлились. Во втором квартале количество внесудебных процедур увеличилось на 13,1% в годовом выражении, до 17,9 тыс., а по итогам первого полугодия — на 9,1%, до 34,3 тыс. Годом ранее прирост составлял 25% и 24,3% соответственно.

Одновременно увеличилось применение механизмов реструктуризации задолженности. За январь—июнь суды утвердили планы реструктуризации долгов граждан в 2,4 раза чаще, чем годом ранее. Их доля в общем числе процедур выросла с 0,4% до 1%. Также почти втрое увеличилось количество случаев, когда суды отказывали должникам в освобождении от обязательств. По итогам первого полугодия доля таких решений достигла 2,4% против 1,1% годом ранее.

Руководитель Федресурса Алексей Юхнин отметил, что суды стали чаще отказывать в списании долгов недобросовестным должникам, поэтому замедление роста числа банкротств выглядит закономерным.

В корпоративном сегменте число конкурсных производств в январе—июне составило 3,55 тыс., что на 20,8% ниже среднего уровня за аналогичные периоды 2019–2025 годов. При этом количество процедур внешнего управления и финансового оздоровления увеличилось с 23 до 31. Руководитель Федресурса Алексей Юхнин связал это с постепенным ростом интереса к реструктуризации бизнеса.

Мария Удовик