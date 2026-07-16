Над Крымом, Кубанью, Черным и Азовским морями и другими регионами сбили 117 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня 16 июля уничтожили и перехватили 117 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным военного ведомства, БПЛА были сбиты в период с 08:00 до 20:00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Информацию о количестве беспилотников, уничтоженных в каждом из регионов, а также о возможных последствиях атак в Минобороны не привели.

Вячеслав Рыжков