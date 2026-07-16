Пассажиропоток кубанских электричек вырос на 10,7% на фоне дефицита бензина

Перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении Краснодарского края за последние две недели увеличились на 10,7% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Такую динамику зафиксировали в АО «Кубань Экспресс Пригород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В компании уточнили, что июль исторически характеризуется повышенным спросом на пригородные поездки из-за отпускного и дачного сезонов. «В этом году указанная тенденция сохранилась. Вместе с тем нельзя исключить, что дополнительным стимулом для выбора железнодорожного транспорта послужила временная ситуация с доступностью топлива в регионе», — прокомментировали в пресс-службе компании.

В АО «Кубань Экспресс Пригород» также заявили, что инфраструктура и подвижной состав подготовлены к увеличению нагрузки. В компании подчеркнули, что приняты все необходимые меры для обеспечения комфортных перевозок пассажиров на территории края.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток пригородных поездов в Краснодарском крае по итогам первого полугодия 2026 года сократился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев электричками воспользовались 8,24 млн пассажиров, что составляет 92,7% от показателя января—июня 2025 года.

При этом в июне перевозчик зафиксировал рост спроса относительно мая: количество пассажиров увеличилось на 18,7%, до 1,68 млн человек. Однако в годовом выражении июньский пассажиропоток оказался на 18,4% ниже прошлогоднего уровня.

Наиболее востребованными остаются маршруты Большого Сочи—Туапсе—Сириус, Сочи—Сириус, Туапсе—Аэропорт Сочи и Сочи—Роза Хутор. Средняя заполняемость поездов на этих направлениях достигает 70–100%. В число пяти самых популярных маршрутов также вошло направление Краснодар—Новороссийск.

Наталья Решетняк