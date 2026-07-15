Главные новости за 15 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В станице Крыловской Краснодарского края в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал один человек. Как сообщили в оперштабе Кубани, медицинская помощь была оказана ему на месте, госпитализация не потребовалась.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился в Правительство России с просьбой увеличить ежемесячную квоту на поставки дизеля и бензина для сельхозпроизводителей региона.

Краснодарский краевой суд приговорил 19-летнего Владимира Суржанского и его несовершеннолетнего соучастника Дмитрия Рыбку за попытку поджога военной техники и поджог электровоза. Суржанский получил 13,5 лет, Рыбка — 6 лет.

Власти Республики Крым ввели дополнительные меры поддержки бизнеса, предусматривающие снижение арендной платы и отсрочку отдельных платежей для арендаторов государственного имущества.

В Темрюкском районе ликвидированы выбросы нефтепродуктов между портом Кавказ и поселком Ильич. Загрязненный грунт вывезен на утилизацию.

В первом полугодии 2026 года средний чек в салонах красоты и спа Краснодарского края вырос на 3% — до 1,9 тыс. руб., при этом число покупок сократилось на 11%. В фитнес-центрах средний чек увеличился на 16% — до 7,6 тыс. руб., а число покупок снизилось на 5%.

С начала 2026 года в Краснодарский край совершено 3,2 млн туристических поездок — регион занимает второе место в России по этому показателю после Москвы.

Краснодарский край занял второе место в России по числу дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине пешеходов, по итогам первого полугодия 2026 года.

Одно из крупнейших в Крыму и единственное в Севастополе хозяйство по выращиванию устриц ООО НИО «Марикультура» столкнулось с критической ситуацией из-за невозможности приобрести топливо для производственных нужд.

Ленинский районный суд Краснодара назначил административный арест двум жителям города, устроившим съемку провокационного ролика на территории собора Александра Невского. Эдуард Восканянц и Артем Симонян признаны виновными в неповиновении законному требованию сотрудника полиции по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.