Кубань занимает второе место в РФ по числу ДТП по вине пешеходов

Краснодарский край занял второе место в России по числу дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине пешеходов, по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом свидетельствуют данные агентства «ПромРейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Всего за январь—июнь в стране зафиксировано 3970 таких аварий, что на 11,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Москва возглавила антирейтинг с 239 ДТП, Краснодарский край занял вторую строчку с 201 происшествием. Далее следуют Санкт-Петербург и Нижегородская область.

По сравнению с итогами первого квартала 2026 года первая четверка регионов с наибольшим количеством подобных аварий не изменилась. При этом Московская область поднялась на пятую позицию, прибавив одну строчку в рейтинге.

Отдельно аналитики оценили ситуацию с ДТП с участием детей-пешеходов. За первые шесть месяцев года в России произошло 2940 таких происшествий, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Лидером по числу аварий с участием несовершеннолетних пешеходов также стала Москва — 244 ДТП. Краснодарский край занял второе место с 143 происшествиями, опередив Санкт-Петербург, который переместился на третью позицию.

Вячеслав Рыжков