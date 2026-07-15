На Кубани осудили диверсантов за поджоги военной техники и электровоза

Краснодарский краевой суд приговорил 19-летнего Владимира Суржанского и его несовершеннолетнего соучастника Дмитрия Рыбку за попытку поджога военной техники и поджог электровоза. Суржанский получил 13,5 лет, Рыбка — 6 лет, сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Судом установлено, что в мае 2025 года в станице Кавказской Суржанский через мессенджер вступил в сговор с неустановленным лицом, предложившим ему за вознаграждение в размере $700 совершать поджоги военной и транспортной инфраструктуры. Он вовлек в преступление несовершеннолетнего знакомого, пообещав ему финансовое вознаграждение.

Фигуранты предприняли попытку поджога военной техники на территории войсковой части, но не довели ее до конца, так как несовершеннолетний соучастник получил травму при проникновении на охраняемую территорию, после чего они скрылись с места происшествия.

Позже, в том же месяце, Суржанский за 80 тыс. руб. совершил поджог электровоза ОАО «РЖД» и отправил заказчику подтверждающие фото и видео.

Суд приговорил Суржанского к 13 годам 6 месяцам лишения свободы (первые три года — в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима) с конфискацией 80 тыс. руб. Рыбка получил 6 лет колонии общего режима. С виновных солидарно взыскано 5 тыс. руб. Приговор не вступил в силу.

Алина Зорина