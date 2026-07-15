В станице Крыловской в результате падения БПЛА пострадал человек

В станице Крыловской Краснодарского края в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал один человек. Как сообщили в оперштабе Кубани, медицинская помощь была оказана ему на месте, госпитализация не потребовалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, фрагменты БПЛА повредили навес и остекление частного жилого дома. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы, которые устраняют последствия инцидента.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 15 июля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 93 украинских беспилотника над территориями ряда российских регионов, включая Краснодарский край, а также над Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Вячеслав Рыжков