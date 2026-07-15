В районе порта Кавказ и поселка Ильич убрали выбросы нефтепродуктов

В Темрюкском районе ликвидированы выбросы нефтепродуктов между портом Кавказ и поселком Ильич. Загрязненный грунт вывезен на утилизацию, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Мешки с загрязненным грунтом доставлены на специализированное предприятие. Выбросы также зафиксированы между поселком Кучугуры и станицей Голубицкой — фракции от 1 до 5 см на участке протяженностью около 1,3 км. Загрязнение ликвидируют сотрудники администрации и спасатели.

В Приморско-Ахтарском округе очищено 750 кв. м береговой полосы, дополнительно установлено 800 м сетей в границах выброса. На участке работают специалисты министерства ГО и ЧС, «Кубань-СПАС», а также ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Всего задействовано 139 человек и 21 единица техники.

К работам на участках в Темрюкском районе и Приморско-Ахтарском округе волонтеров не привлекают.

«Ъ-Кубань» писал, что в Темрюкском районе к ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов на побережье привлечено более 140 специалистов. Незначительные выбросы нефтепродуктов были выявлены 14 июля в ходе ежедневного мониторинга береговой линии на участке от косы Чушка до поселка Кучугуры протяженностью около 5–6 км.

Алина Зорина