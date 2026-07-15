Снимавших видео на фоне храма краснодарцев арестовали на 14 суток

Ленинский районный суд Краснодара назначил административный арест двум жителям города, устроившим съемку провокационного ролика на территории собора Александра Невского. Эдуард Восканянц и Артем Симонян признаны виновными в неповиновении законному требованию сотрудника полиции по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, передает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, молодые люди 19 и 23 лет заехали на территорию собора на двух автомобилях Mercedes-Benz и записали видео, которое позднее было опубликовано в интернете. После проверки обстоятельств произошедшего в отношении участников ролика были составлены административные материалы.

Рассмотрев представленные документы, Ленинский районный суд Краснодара признал Восканянца и Симоняна виновными и назначил каждому наказание в виде 14 суток административного ареста.

Вячеслав Рыжков