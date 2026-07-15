В Крыму на 75% снизят плату для арендаторов имущества республики

Власти Республики Крым ввели дополнительные меры поддержки бизнеса, предусматривающие снижение арендной платы и отсрочку отдельных платежей для арендаторов государственного имущества. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, арендующих имущество республики по договорам, заключенным до 1 июня 2026 года, арендная плата снижена на 75%. Льгота распространяется на объекты, которые фактически используются для производства продуктов питания и напитков, гостиничного бизнеса, предоставления мест временного размещения, деятельности санаторно-курортных организаций, детского отдыха и кинопоказа.

Перерасчет будет произведен автоматически на основании сведений, имеющихся в распоряжении министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым. Заключение дополнительных соглашений с арендаторами не потребуется.

Кроме того, предпринимателям предоставлена отсрочка по внесению арендной платы за земельные участки, подлежащей уплате до 20 декабря 2026 года, по договорам аренды, заключенным в период с 1 июля по 31 октября 2026 года.

Мера распространяется на широкий перечень видов разрешенного использования земель, включая сельскохозяйственную деятельность, жилую застройку, предпринимательство, общественное питание, гостиничный и туристический бизнес, санаторно-курортную сферу, промышленное производство, энергетику, связь, а также разведку и добычу полезных ископаемых.

Отсрочка также предоставляется в беззаявительном порядке. Власти республики отмечают, что перечень мер поддержки может корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации.

Вячеслав Рыжков