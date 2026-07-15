Крупное устричное хозяйство в Крыму терпит убытки из-за нехватки топлива

Одно из крупнейших в Крыму и единственное в Севастополе хозяйство по выращиванию устриц ООО НИО «Марикультура» столкнулось с критической ситуацией из-за невозможности приобрести топливо для производственных нужд. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на директора предприятия Владислава Шенявского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам господина Шенявского, предприятие не может заправляться на общих основаниях — топливо в канистры на АЗС не отпускают. Договоры с заправочными станциями не помогают: компании предлагают либо получать QR-код, либо стоять в очередях. Однако даже отстояв очередь, заправить канистру невозможно, а значит, нельзя доставить топливо на предприятие для генератора или судна.

В связи с этим «Марикультура» вынуждена самостоятельно закупать дизель в Краснодарском крае. Последний запас был приобретен по цене до 100 руб. за литр. После его исчерпания предприятию придется покупать топливо у перекупщиков, где цены могут доходить до 300 руб. за литр.

Владислав Шенявский отметил, что подсчитать убытки пока сложно из-за быстро меняющихся цен. Основная задача — выполнить договорные обязательства. Однако рост стоимости топлива неизбежно приведет к удорожанию продукции и повышению зарплат сотрудникам.

Предприятия первой необходимости, такие как молочные и хлебные производители, получают топливо по квотам, однако «Марикультура» в этот перечень не попала. Сейчас готовится письмо в правительство Севастополя с просьбой включить хозяйство в списки.

Алина Зорина