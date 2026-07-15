Средний чек в салонах красоты Кубани увеличился на 3%

В первом полугодии 2026 года средний чек в салонах красоты и спа Краснодарского края вырос на 3% — до 1,9 тыс. руб., при этом число покупок сократилось на 11%. В фитнес-центрах средний чек увеличился на 16% — до 7,6 тыс. руб., а число покупок снизилось на 5%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила пресс-служба аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По данным экспертов «Чек Индекса», салоны красоты теряют клиентов, в том числе из-за снижения туристического трафика в Краснодарском крае, но оставшиеся посетители чаще выбирают комплексные и премиальные услуги. Фитнес-центры демонстрируют схожую динамику: чек растет, количество покупок падает.

По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в Краснодарском крае на рынке труда в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» за первое полугодие 2026 года было опубликовано более 1,2 тыс. вакансий, медианная зарплата составила 79,8 тыс. руб. — на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Лидируют фитнес-тренеры — более 600 вакансий (50%), далее идут массажисты (20%), косметологи (13%), мастера ногтевого сервиса (8%) и парикмахеры (9%).

Медианная предлагаемая зарплата для косметологов в Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года составила 94,4 тыс. руб., что на 4% больше, чем в аналогичный период 2025 года. Массажисты в среднем могут получать до 80,3 тыс. руб. (+6%), мастера ногтевого сервиса — 80 тыс. руб. (+7%), парикмахеры — 80 тыс. руб. (–11%), фитнес-тренера и инструкторы тренажерного зала — 73,5 тыс. руб. (+11%).

В Краснодаре в первом полугодии 2026 года в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» было опубликовано более 700 вакансий, медианная зарплата — 76,5 тыс. руб. (+4%). Здесь на фитнес-тренеров приходится 32% вакансий, на массажистов — 9%, косметологов — 7%, мастеров ногтевого сервиса — 5%, парикмахеров — 4%.

Медианная предлагаемая зарплата для косметологов в Краснодаре в первом полугодии этого года составила 100 тыс. руб., что на 25% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Массажисты в среднем могут получать до 70 тыс. руб. (+1%), мастера ногтевого сервиса — 80 тыс. руб. (+14%), парикмахеры — 70 тыс. руб. (0%), фитнес-тренера и инструкторы тренажерного зала — 75 тыс. руб. (+7%).

Уровень конкуренции в сфере с начала года составил 14 активных резюме на вакансию в крае и 13 в Краснодаре, что говорит о достаточно высокой конкуренции на рынке труда.

Алина Зорина