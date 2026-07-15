Глава Кубани обратился с просьбой увеличить квоты на топливо для аграриев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился в Правительство России с просьбой увеличить ежемесячную квоту на поставки дизеля и бензина для сельхозпроизводителей региона. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru

О ситуации с топливом в регионе губернатор Краснодарского края доложил вице-премьеру РФ Александру Новаку. По его словам, обстановка на Кубани на сегодняшний день стабилизируется: ежедневно как минимум одним видом топлива обеспечены около 80% заправок. Однако напряженной остается ситуация в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Темрюкском и Крымском районах.

Приоритетным остается вопрос обеспечения топливом аграриев на период уборки. При поддержке Правительства России в регионе реализуют механизм заключения прямых договоров сельхозпроизводителей с крупными нефтяными компаниями в рамках квоты, установленной Минэнерго и Минсельхозом России. Однако, по расчетам властей Краснодарского края, потребность аграриев превышает эту квоту.

«Для своевременного проведения уборки урожая и послеуборочных работ необходимы дополнительные объемы дизеля и бензина. В связи с этим попросил рассмотреть возможность увеличения ежемесячной квоты по поставкам топлива для сельхозпроизводителей края», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Алина Зорина