Начальником ГУ МВД по Волгоградской области стал экс-глава полиции ДНР

В ГУ МВД России по Волгоградской области сменилось руководство. Новым начальником региональной полиции стал экс-министр МВД по ДНР генерал-лейтенант Павел Гищенко, сообщает V1.RU со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Гищенко возглавил волгоградскую полицию

Фото: t.me / news_mvddnr Павел Гищенко возглавил волгоградскую полицию

Фото: t.me / news_mvddnr

Официальную информацию СМИ пообещали предоставить сразу после представления нового руководителя составу. Фамилия господина Гищенко уже исчезла с официального сайта полиции Донецкой Народной Республики.

Новый глава волгоградской полиции - уроженец Волгоградской области. С 1997 по начало нулевых он проходил службу в оперативных подразделениях ОВД по Быковскому району. С 2003 по 2011 год господин Гищенко был первым заместителем начальника криминальной полиции в том же районе. Далее в течение двух лет руководил отделом МВД РФ по Дубовскому району, в 2013 году стал начальником межмуниципального отдела МВД России «Камышинский». В 2017–2018 годах Павел Гищенко возглавлял полицию Волжского, с 2018 по 2020 год — Волгограда. В 2020-м господин Гищенко уехал в Севастополь, а в конце января 2023 года стал министром внутренних дел ДНР.

Павел Гищенко сменил на новом посту предыдущего руководителя ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрия Свинова. В середине мая 2026 года он ушел в отпуск, в начале июня его вывели в распоряжение МВД. После господина Свинова временно исполнял обязанности начальника региональной полиции Константин Кремнев. За последний год в волгоградской полиции это уже третья ротация руководства.

Марина Окорокова