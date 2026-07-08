Главные новости за 8 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», входящую в инфраструктуру газопровода «Голубой поток», по которому российский газ поставляется в Турцию.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с поставками топлива на полуострове остается напряженной и сохранится некоторое время. Он также сообщил, что точных графиков подачи электроэнергии не будет, а проблема с электроснабжением сохраняется.

Рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар—Мелитополь, подвергся атаке беспилотного летательного аппарата на территории Приморского муниципального округа Запорожской области.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал просьбу о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии на закупку топлива, поручив вице-премьеру Александру Новаку оперативно проработать вопрос с Минфином.

В результате удара беспилотных летательных аппаратов в акватории Таганрогского залива повреждения получили два гражданских танкера, которые следовали в направлении Ростова-на-Дону.

Все 13 членов экипажа танкера «Ефросинья» эвакуированы после возгорания на борту судна в Таганрогском заливе, возникшего в результате атаки беспилотников.

В доход государства переданы 97 объектов недвижимости, связанных с бывшим судьей Верховного суда РФ Виктором Момотовым. В государственную собственность перешли два земельных участка, принадлежавших самому Момотову, 18 участков, оформленных на его сына, а также 77 объектов недвижимости, зарегистрированных на связанного с ним предпринимателя.

Президент Владимир Путин поручил оперативно разобраться с ситуацией с топливом в Крыму на совещании, посвященном работе топливного и транспортного комплекса.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о создании Морского совета в регионе для реализации приоритетов национальной морской политики.

Капитан и воспитанник ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян продолжит карьеру в саудовском «Аль-Ахли». Контракт спортсмена с «Аль-Ахли» рассчитан на четыре года — до лета 2030 года.