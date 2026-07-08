Владимир Путин поддержал просьбу Сергея Аксенова о субсидии на топливо для Крыма

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал просьбу о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии на закупку топлива, поручив вице-премьеру Александру Новаку оперативно проработать вопрос с Минфином. Об этом стало известно в ходе онлайн-трансляции совещания президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

На совещании по ситуации на топливном рынке глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что правительство республики запрашивает компенсацию около 85 руб. на литр топлива.

Президент Владимир Путин отметил, что необходимо обеспечить потребности госорганов, структур правопорядка и силовых ведомств, а также снизить нагрузку на граждан. Он поручил вице-премьеру Александру Новаку оперативно проработать вопрос субсидирования с Минфином РФ.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что президент Владимир Путин поручил оперативно разобраться с ситуацией с топливом в Крыму на совещании. По его словам, решения по поддержке Крыма и Юга России топливом должны быть приняты сейчас.

Алина Зорина