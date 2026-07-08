Капитан ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян перешел в саудовский «Аль-Ахли»

Капитан и воспитанник ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян продолжит карьеру в саудовском «Аль-Ахли». О переходе полузащитника 7 июля сообщила пресс-служба краснодарского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

В «Краснодаре» отметили, что Эдуард Сперцян является одним из самых ярких воспитанников академии клуба. За основную команду он провел 185 матчей, забил 58 голов и отдал 44 результативные передачи, набрав 102 результативных действия. По этому показателю полузащитник занимает второе место в истории команды. ФК поблагодарил бывшего капитана за выступления и пожелал ему успехов на новом этапе карьеры.

Контракт Сперцяна с «Аль-Ахли» рассчитан на четыре года — до лета 2030 года. В саудовском клубе заявили, что трансфер стал частью стратегии по усилению состава перед новым сезоном.

«Я очень горд присоединиться к клубу "Аль-Ахли" и с нетерпением жду возможности помочь выиграть трофеи и сделать болельщиков счастливыми»,— заявил Эдуард Сперцян.

«Аль-Ахли» из Джидды выступает в чемпионате Саудовской Аравии. В сезоне 2025/26 клуб стал победителем Элитной Лиги чемпионов АФК.

Анна Гречко