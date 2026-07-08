Аксенов: ситуация с топливом в Крыму будет напряженной еще некоторое время

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с поставками топлива на полуострове остается напряженной и сохранится некоторое время. В своем Telegram-канале он также сообщил, что точных графиков подачи электроэнергии не будет, а проблема с электроснабжением сохраняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В своем обращении к жителям Сергей Аксенов отметил, что дефицит информации по этим вопросам связан с тем, что большинство решений, принимаемых для выхода из кризиса, не могут быть озвучены в публичном поле. Он призвал отнестись к этому с пониманием и подчеркнул, что работа властей сейчас сосредоточена на прямой коммуникации с населением и адресной помощи людям, оказавшимся в сложном положении.

Глава Республики Крым также добавил, что в определенные дни топлива в свободной продаже не будет. Проблему держат на контроле совместно с федеральным центром, о чем он регулярно докладывает президенту России Владимиру Путину. По электроснабжению точных графиков подачи не будет, проблема сохраняется. Все крымские органы власти работают в круглосуточном режиме.

Алина Зорина