БПЛА атаковал автобус, ехавший из Краснодара в Мелитополь

Рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар—Мелитополь, подвергся атаке беспилотного летательного аппарата на территории Приморского муниципального округа Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По его данным, в момент атаки в автобусе находились 11 человек — девять пассажиров и два водителя. Все они успели самостоятельно покинуть транспортное средство, пострадавших нет. Пассажиры были оперативно эвакуированы, на месте работают экстренные службы.

Губернатор назвал произошедшее атакой на гражданский транспорт и заявил о нарушении норм международного гуманитарного права. Другие подробности инцидента, включая характер повреждений автобуса и обстоятельства атаки, не уточняются.

Вячеслав Рыжков