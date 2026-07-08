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БПЛА атаковал автобус, ехавший из Краснодара в Мелитополь

Рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар—Мелитополь, подвергся атаке беспилотного летательного аппарата на территории Приморского муниципального округа Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По его данным, в момент атаки в автобусе находились 11 человек — девять пассажиров и два водителя. Все они успели самостоятельно покинуть транспортное средство, пострадавших нет. Пассажиры были оперативно эвакуированы, на месте работают экстренные службы.

Губернатор назвал произошедшее атакой на гражданский транспорт и заявил о нарушении норм международного гуманитарного права. Другие подробности инцидента, включая характер повреждений автобуса и обстоятельства атаки, не уточняются.

Вячеслав Рыжков

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