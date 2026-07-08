БПЛА атаковали компрессорную станцию на газопроводе «Голубой поток» на Кубани

Украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», входящую в инфраструктуру газопровода «Голубой поток», по которому российский газ поставляется в Турцию. Об этом сообщила компания «Газпром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным компании, атака была зафиксирована 7 июля в 19:51. В «Газпроме» заявили, что целью удара являлось нарушение бесперебойной работы газопровода и прекращение поставок топлива турецким потребителям.

В результате атаки объект получил повреждения, однако благодаря оперативно принятым мерам удалось избежать остановки поставок газа. В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы.

Ранее «Газпром» сообщал об атаках на объекты инфраструктуры «Турецкого потока» и «Голубого потока». В марте под ударами беспилотников оказались компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья». По данным компании, все попытки атак были отражены.

В Минобороны РФ заявляли, что одной из целей атаки на компрессорную станцию «Русская» было нарушение поставок газа европейским потребителям. В апреле «Газпром» также сообщал о попытке удара по этому объекту, обеспечивающему экспорт газа через «Турецкий поток».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские военные принимают меры для защиты объектов критической инфраструктуры от возможных атак. По его словам, подобные действия могут привести к дестабилизации ситуации в регионе и за его пределами.

Вячеслав Рыжков